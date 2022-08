Tennis

WTA Toronto - Serena Williams pense à la retraite... hilare : "Ce qui me motive ? Cette lumière, au bout du tunnel"

WTA TORONTO - Serena Williams a regagné sur le circuit principal, plus d'un an après, lundi au Canada. Victorieuse face à Nuria Parrizas-Diaz au 1er tour, la star de 40 ans a dans la foulée évoqué à demi-mots sa possible retraite imminente, entre quelques éclats de rire. Elle "aime jouer au tennis" mais "ne peu(t) pas faire cela pour toujours", selon ses termes. Extrait de sa conférence de presse.

00:00:54, il y a 32 minutes