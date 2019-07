La sensation américaine de 15 ans Coco Gauff a chuté au premier tour mardi au tournoi WTA de Washington, battue en deux sets (6-4, 6-2) par la Kazakhe Zarina Diyas (84e mondiale). "J'apprends de chaque défaite", a déclaré l'adolescente, 146e mondiale, qui avait réussi en fin de semaine dernière à s'extirper des qualifications. "Mais dans l'ensemble ça a été une bonne expérience. Je vais travailler pour être plus agressive et avoir un peu plus confiance en moi sur le court", a ajouté Gauff, qui attend "avec impatience l'US Open".

L'enthousiasme soulevé par ses exploits à Wimbledon, où elle avait notamment battu Venus Williams, n'est pas retombé. "Je pensais que ça retomberait au bout de quelques semaines, mais les gens ont l'air toujours excités. Tout cela a changé si vite que c'est parfois difficile, mais accumuler de l'expérience va m'aider pour l'US Open", a poursuivi Gauff.

Une autre tête d'affiche féminine est tombée d'entrée: sa compatriote américaine Sloane Stephens. La vainqueure de l'US Open 2017 a perdu en deux sets contre la Suédoise Rebecca Peterson (6-2, 7-5). Malgré un changement d'entraîneur, avec l'arrivée de Sven Groeneveld à ses côtés depuis deux mois, ses résultats ne décollent toujours pas: l'Américaine de 26 ans n'a pas disputé la moindre finale cette année.