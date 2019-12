"Naomo Osaka, double lauréate de tournois du Grand Chelem (US Open 2018 et Open d'Australie 2019, ndlr) sera entraînée par Wim Fissette en 2020", a indiqué la WTA dimanche sur son site. Quelques heures plus tôt, l'artisan du retour de Kim Clijsters au premier plan entre 2009 et 2011 avait affirmé à l'agence Belga qu'il se trouvait à Los Angeles en compagnie de la joueuse japonaise.

Expérience

"Je suis arrivé début décembre à Los Angeles, où j'ai été présenté à son imposant groupe de sponsors. Ensuite, nous nous sommes mis au travail", a confié Fissette, dont le premier tournoi avec Osaka devrait être celui de Brisbane (Australie), à partir du 6 janvier. Longtemps accompagnée par l'Allemand Sascha Bajin, Osaka s'est séparée de son mentor peu après sa victoire à Melbourne, au profit de l'Américain Jermaine Jenkins. Ce dernier a été remplacé en septembre par le père d'Osaka pour les derniers mois de la saison 2019.

Avec Fissette, la Japonaise a choisi un coach expérimenté, qui a déjà entraîné les anciennes N.1 mondiales Victoria Azarenka, Angelique Kerber et Simona Halep. Lors de sa collaboration avec Kim Clijsters, la Belge avait reconquis la tête du classement WTA et remporté deux US Open ainsi qu'un Open d'Australie.