Classement WTA : Barty reste aux commandes, Halep remonte, Garcia grappille

Ashleigh Barty reste la reine du classement WTA. Le tout malgré son élimination en huitième de finale de Wimbledon lundi dernier face à l'Américaine Alison Riske. Les trois premières places du classement, occupées par Barty, Naomi Osaka et Karolina Pliskova, ne bougent pas. Simona Halep, qui a remporté le tounoi de Wimbledon samedi en s'imposant 6-2, 6-2 face à Serena Williams, a gagné trois rangs au classement WTA, et pointe à la 4e place.

Le joli bond de Parmentier

Côté français, la mieux classée reste Caroline Garcia, qui gagne une place et pointe désormais au 22e rang malgré son élimination au premier tour de Wimbledon. Alizé Cornet, deuxième française, a stoppé son parcours londonien au même endroit, mais gagne trois places et devient 48e mondiale, devant Kristina Mladenovic, qui en perd quatre et passe 52e.

Pauline Parmentier, éliminée au deuxième tour de Wimbledon, fait un joli bond de 13 places pour atteindre le 75e rang mondial. La plus grosse dégringolade du top 20 mondial est signée Angelique Kerber: l'Allemande, éliminée dès le deuxième tour de Wimbledon par Lauren Davis, chute de huit places et se retrouve 13e. La Croate de 28 ans Petra Martic réalise la plus forte progression du haut de tableau en gagnant quatre places, et intègre pour la première fois de sa carrière le top 20.

Classement WTA :

1. Ashleigh Barty (AUS) 6605 pts

2. Naomi Osaka (JAP) 6257

3. Karolina Pliskova (CZE) 6055

4. Simona Halep (ROU) 5933 (+3)

5. Kiki Bertens (NED) 5130 (-1)

6. Petra Kvitova (CZE) 4785

7. Elina Svitolina (UKR) 4638 (+1)

8. Sloane Stephens (USA) 3802 (+1)

9. Serena Williams (USA) 3411 (+1)

10. Aryna Sabalenka (BLR) 3365 (+1)

11. Anastasija Sevastova (LAT) 3356 (+1)

12. Belinda Bencic (SUI) 2963 (+1)

13. Angelique Kerber (GER) 2875 (-8)

14. Qiang Wang (CHN) 2872 (+1)

15. Johanna Konta (GBR) 2790 (+3)

16. Marketa Vondrousova (CZE) 2762 (-2)

17. Madison Keys (USA) 2555 (-1)

18. Caroline Wozniacki (SUI) 2478 (+1)

19. Anett Kontaveit (EST) 2335 (+1)

20. Petra Martic (CRO) 2335 (+4)

...

22. Caroline Garcia (FRA) 2105 (+1)

48. Alizé Cornet (FRA) 1140 (+3)

52. Kristina Mladenovic (FRA) 1095 (-4)

75. Pauline Parmentier (FRA) 759 (+13)

98. Fiona Ferro (FRA) 629 (+2)

