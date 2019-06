Caroline Garcia surfe sur sa belle dynamique. Titrée pour la huitième fois de sa carrière en simple à Nottingham dimanche dernier, la Lyonnaise est parvenue à enchaîner à Majorque deux jours plus tard, et pas contre n’importe qui. Elle a ainsi renversé la Biélorusse Victoria Azarenka (1-6, 6-4, 7-5) en deux heures de jeu pour son entrée en lice dans le tournoi, mardi. Au 2e tour, elle affrontera soit Alison Riske, soit Paula Badosa.

Elle a eu du mal à se mettre en jambes, mais une fois lancée, Caroline Garcia a confirmé que le gazon lui plaisait. Largement dominée dans le premier set, la Française s’est accrochée dans le deuxième pour renverser la vapeur. Menée d’un break dans le troisième acte, elle a immédiatement recollé au score, profitant des 6 doubles fautes adverses. C’est finalement au mental, un secteur dans lequel elle avait montré des failles à Roland-Garros, qu’elle s’est imposée. C'est sa 6e victoire d'affilée sur le circuit WTA.

Plus tard dans la journée, Alizé Cornet a parfaitement entamé sa saison sur gazon. La Niçoise n'a laissé aucune chance à l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (6-1, 6-0), expédiée en 54 minutes de jeu. La Française n'a pas concédé le moindre break durant ce match, mais elle aura fort à faire au 2e tour. Elle y affrontera ainsi l'Américaine de 17 ans et récente demi-finaliste à Roland-Garros Amanda Anisimova qui a renversé la qualifiée tchèque Tereza Martincova (3-6, 7-6, 6-4) plus tôt dans la journée.