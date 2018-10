WTA Finals : Elina Svitolina remporte le Masters après sa victoire en finale contre Sloane Stephens

Une semaine parfaite qui s'achève en apothéose pour Elina Svitolina ! L'Ukrainienne a décroché ce dimanche le plus beau titre de sa carrière en s'imposant en finale du Masters de Singapour face à Sloane Stephens. Une victoire acquise après gros un combat en trois sets et 2h23 de jeu (3-6, 6-2, 6-2). Elina Svitolina termine donc la semaine invaincue, et reste sur une impressionnante série de neuf finales de suite remportées sur le circuit WTA. Une fin de saison idéale pour celle qui sera 4e mondiale dès lundi.

Pour sa première finale majeure, Elina Svitolina a mis du temps à se régler. Plus tendue que Sloane Stephens, l'Ukrainienne a fait trop de fautes en début de match. L'Américaine en a logiquement profité pour prendre la mise en jeu adverse et remporter la première manche, en sauvant tout de même quatre balles de débreak au passage. Plus relâchée après une bonne discussion avec son coach, Svitolina s'est rapprochée de sa ligne pour être plus agressive, une tactique qui s'est avérée payante.

Invaincue en finale depuis 2016

L'Ukrainienne a petit à petit repris le contrôle de l'échange en prenant la balle très tôt. Elle s'est aussi mise à l'abri sur sa mise en jeu en servant 70% de première balle dans la deuxième manche. Stephens a elle connu une baisse de régime physique et a commencé à souffrir sur sa mise en jeu. Résultat, quatre breaks concédés et six jeux de suite perdus pour se retrouver avec un break de retard dans la troisième manche. Et malgré un rapide sursaut, l'Américaine n'a pas pu trouver les ressources physiques pour tenir la cadence d'une Svitolina déchaînée et en contrôle.

L'Ukrainienne se souviendra longtemps de sa première participation au Masters. Un titre et une semaine où elle est restée invaincue, une première depuis 2013 à Singapour. La future numéro 4 mondiale est décidément une grande joueuse de finale. Elle n'a plus perdu à ce stade de la compétition en tournoi depuis fin 2016, soit neuf finales de suite remportées. Impressionnant. Svitolina termine parfaitement sa saison 2018, et aura maintenant pour objectif de décrocher un premier tournoi du Grand Chelem, et pourquoi pas dès l'Open d'Australie, en janvier prochain.