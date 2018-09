Battue d'entrée, Garcia a déjà perdu gros

C'est une sortie de route qui va coûter cher. Caroline Garcia a pris la porte dès son entrée en lice à Wuhan. Après avoir remporté le premier set, elle a subi la loi de Katerina Siniaková en trois manches 3-6, 7-6 (5), 7-6 (4). Cette défaite dès le 2e tour va lui faire perdre de nombreux points au classement WTA. La quatrième mondiale, qui était tenante du titre, va en effet lâcher 840 points. Et devrait donc se retrouver au mieux 8e mondiale lundi prochain.

Pas au mieux depuis quelques mois, Caroline Garcia pourra nourrir des regrets à l'issue de cette rencontre. Sans briller, elle a eu une balle de match dans le deuxième set. Et aurait ensuite pu prendre le large à 3-1 dans le dernier. Au final et alors qu'elle a eu des difficultés sur son service, elle a laissé passer ces occasions et s'est fait punir dans les tie-breaks qu'elle a mal négociés. Katerina Siniaková a surtout parfaitement su la contrer pour l'emporter après trois heures de jeu et rencontrera Garbine Muguruza au prochain tour.

Pour Caroline Garcia, c'est tout sauf idéal. La Française aborde une période cruciale pour son classement WTA. Elle a en effet de nombreux points à défendre puisqu'elle avait marqué les esprits l'année passée en remportant coup sur coup les tournois de Wuhan puis Pékin. Elle avait décroché 1900 points avec ces deux trophées. Elle vient déjà d'en perdre beaucoup cette semaine.