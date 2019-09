Aryna Sabalenka défendra son titre à Wuhan. Et pour ce faire, la Biélorusse a enregistré sa première victoire en carrière sur une numéro 1 mondiale : vendredi, elle a ainsi pris le meilleur sur l’Australienne Ashleigh Barty en deux manches accrochées (7-5, 6-4) et 1h43 de jeu. En finale, elle sera opposée à l’Américaine Alison Riske, 35e joueuse mondiale, qui a créé une autre petite sensation en sortant Petra Kvitova, 7e à la WTA, sur un score assez proche (7-5, 7-5) en un peu plus de deux heures.

La Chine semble l’inspirer. Alors qu’elle réalise une saison 2019 pour le moment assez décevante, Aryna Sabalenka retrouve de belles couleurs en Asie et plus spécifiquement à Wuhan. Toujours invaincue en 11 matches disputés dans la ville chinoise, la Biélorusse, championne en titre, n’est plus qu’à un match du doublé. Contre Ashleigh Barty, elle s’est montrée d’une efficacité redoutable sur les balles de break, en convertissant trois sur quatre.

Plus tard dans la journée, Alison Riske, déjà impressionnante contre Elina Svitolina au tour précédent, a confirmé face à une Petra Kvitova pourtant de retour à un haut niveau. L’Américaine a remonté un break de retard dans les deux manches pour s’imposer (7-5, 7-5) après avoir sauvé 4 balles d’égalisation à un set partout. Elle atteint ainsi la plus grande finale de sa carrière et cherchera à conquérir son troisième trophée sur le circuit et le deuxième cette saison après s-Hertogenbosch.