Les Français battus aux Mondiaux, la qualification olympique se complique

L'équipe de France masculine de tir à l'arc a été battue en huitièmes de finale des Mondiaux. Résultat, elle est condamnée à disputer un Tournoi de qualification olympique à Berlin en juin 2020 pour espérer voir Tokyo. L'équipe menée par le vice-champion olympique en individuel à Rio, Jean-Charles Valladont, a calé en huitième de finale contre Taïwan (5-4) après un match très serré. Or, seuls les quart-de-finalistes de ces Mondiaux de 's-Hertogenbosch s'assuraient leur ticket pour les JO-2020.

Valladont et ses deux coéquipiers, Pierre Plihon et Thomas Chirault, se rendront donc à Berlin dans un an pour un tournoi de qualification olympique de la dernière chance.