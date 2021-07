Les tireuses françaises sont décidément en verve. Après Océanne Muller, finaliste samedi du 10m carabine à air, les deux Tricolores en lice sur les qualifications du 10m pistoler à air, Mathilde Lamolle et Céline Goberville, joueront elles aussi la médaille. Dimanche, à Asaka, elles ont toutes les deux terminées parmi les huit meilleures des qualifications. Lamolle, championne d'Europe du 25m a terminé 5e, Goberville 8e.

Cette dernière, médaillée d'argent de l'exercice il y a neuf ans à Londres, a longtemps tremblé, flirtant avec la ligne de flottaison et ce huitième et dernier billet pour la finale. L'athlète de 34 ans a dû son salut aux déconvenues de la Mongole Anudari Tsolmonbaatar et surtout de la Biélorusse Viktoria Chaika sur la sixième et ultime série. Chaika s'est effondrée, signant un 93/100, quand Goberville, très constante durant toute la qualification, a établi une marque de 93, pour terminer avec un total de 577 points, une longueur devant le reste de la meute. Lamotte, moins régulière mais auteure de deux séries à 99 points, termine avec 578 points.

Les deux Françaises devront faire fort pour aller décrocher une médaille, alors que la 3e des qualifications, la Russe Vitalina Batsarashkina, a signé 582 points. La première place est revenue à la Chinoise Ranxin Jiang, 587 points, nouveau record olympique et record mondial de la Grecque Anna Korakaki (2e des qualifications) égalé.

