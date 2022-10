Nager, pédaler, courir. Ce triptyque ne peut rêver meilleures conditions pour s’épanouir qu’à Majorque. Les afficionados du triathlon l’ont compris depuis longtemps et se ruent, nombreux, vers l’île pour s’y entraîner et concourir ensemble tout au long de l’année.

Le joyau des Baléares offre en effet aux triathlètes toutes les garanties nécessaires à l’exercice de leur discipline. Et ça commence bien sûr par la préparation à l’épreuve. Pour cela, Majorque table sur des conditions climatiques particulièrement favorables qui font l’un des nombreux charmes de cette destination. Cette dernière bénéficie en effet d’un ensoleillement conséquent toute l’année (plus de 300 jours de soleil par an) ainsi que de températures clémentes durant l’automne et l’hiver. De quoi parfaire sa condition et même participer à des épreuves quelle que soit la saison !

Le Challenge Peguera pour terminer la saison en apothéose

Profitant de ce climat exceptionnel, Majorque a su développer, sur toute l’île, de nombreux camps d’entraînement où les triathlètes sont parfaitement choyés en vue de leurs prochaines échéances sportives. A titre d’exemple, durant ce mois d’octobre, se tient justement à Calvia l’un des plus prestigieux triathlons de Majorque, le Challenge Peguera, qui se disputera cette année le 15 octobre. Cette épreuve, de niveau international, se décompose en 1,9 km de nage, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied.

Majorque, paradis des triathlètes Crédit: Tourism of Mallorca

Pour espérer y performer, les participants vont bénéficier de conditions d’entraînement optimales sur place. Situés à quelques encablures du parcours que les concurrents devront emprunter, à l’extrême ouest de l’île, de nombreux Hubs Training Camps sont en effet à la disposition des triathlètes. Ces camps d’entraînement sont dotés d’installations ultra-modernes et possèdent toutes leurs coachs personnels pour aider le sportif dans sa préparation.

Des conditions d’entraînement optimales

Ainsi, pour aligner les longueurs en vue de l’épreuve de natation, le participant pourra s’entraîner au mieux dans la piscine climatisée de Peguera. Et, pour ceux qui veulent parfaire leur crawl dans des conditions extérieures, l’un des Hubs Training Camps dispose également d’un bassin en plein air, qui jouxte la Méditerranée.

Dans le même rayon se trouve le Fitness Center, rendez-vous incontournable pour affiner sa condition physique et son endurance. Enfin, dans l’optique d’un travail plus spécifique sur la course à pied et le vélo, les Hubs Training Camps de Peguera mettent à disposition des athlètes des pistes cyclables et le matériel nécessaire pour l’entretien de leur vélo, ainsi que des pistes d’athlétisme, couvertes et en plein air, entièrement équipées.

Un triahtlon à Majorque Crédit: Tourism of Mallorca

A noter que ceux qui veulent bénéficier de toutes ces prestations haut de gamme peuvent profiter d’une remise de 75% sur celles-ci s’ils résident dans l’un des hôtels partenaires de Peguera SportRegions.

L’embarras du choix en 2023

Si le Pegura Challenge est la dernière épreuve de la saison de triathlon à Majorque, 2023 sera de nouveau propice à d’autres événements du même genre. Déjà des classiques, le triathlon de Portocolom, le Zafiro Ironman, l’Ironman de Majorque et le triathlon olympique se succèderont ainsi durant la période dorée de cette discipline sur l’île, à savoir d’avril à mai. Le triathlon de Majorque, en septembre, et donc celui de Peguera, en octobre, sont quant à eux chargés de clore en beauté l’année.

Entre les différentes périodes, les parcours variés et les distances proposées, il y a donc l’embarras du choix pour le triathlète qui veut découvrir Majorque. Mais certaines caractéristiques de l’île, elles, restent immuables : la douceur de son climat, sa proximité géographique avec toute l’Europe, la reconnaissance de sa gastronomie, la magnificence et la diversité de ses paysages, la richesse de sa culture et… la qualité de ses triathlons !

Le triathlon de Majorque Crédit: Tourism of Mallorca

