Triathlon - Le plus fort, c'était Gustav Iden : le best of du PTO Canadian Open

Gustav Iden a imposé sa loi lors du Canadian Open, triathlon comptant pour le PTO Tour organisé à Edmonton les 23 et 24 juillet 2022. Avec un chrono total d'un peu plus de 3h10, le Norvégien a fait mieux que Kristian Blummenfelt et Aaron Royle, respectivement deuxième et troisième. Suivez l'intégralité du PTO Tour sur Eurosport, l'application Eurosport et www.eurosport.fr.

00:06:34, il y a une heure