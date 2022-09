Triathlon

Edmonton lance le PTO Tour et la révolution du Triathlon

Edmonton va être au centre des attentions du triathlon ce weekend. Avec la course femmes ce samedi puis les hommes dimanche, l'épreuve canadienne lance cette nouvelle ère du Triathlon avec des distances particulières, une prize-money d'un million de dollars par étape et même un affrontement à trois entre l'Europe, les Etats-Unis et le reste du monde.

00:00:30, 23/07/2022 à 09:22