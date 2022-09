Triathlon

PTO Tour - Les meilleurs moments de la victoire de Collin Chartier à Dallas lors du triathlon

PTO TOUR - Revivez les meilleurs moments du PTO US Open. Pas placé parmi les favoris à la victoire dans ce triathlon, l'Américain Collin Chartier a signé une magnifique victoire à Dallas après 100 kilomètres d'épreuve. Il a devancé de 42 secondes le Danois Magnus Ditlev et son compatriote Sam Long. En mode remontée fantastique, Chartier a fait la différence lors de la partie course.

00:04:02, il y a 27 minutes