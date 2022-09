Triathlon

Triathlon - Victoire d'Ashleigh Gentle : les meilleurs moments du PTO Canadian Open

Ashleigh Gentle a gagné le Canadian Open, triathlon comptant pour le PTO Tour organisé à Edmonton les 23 et 24 juillet 2022. Avec un chrono total d'un peu plus de 3h30, l'Australienne a devancé la Canadienne Paula Findley et l'Américaine Chelsea Sodaro. Suivez l'intégralité du PTO Tour sur Eurosport, l'application Eurosport et www.eurosport.fr.

00:03:33, 27/07/2022 à 19:59