Triathlon

Tokyo 2020 - Luis : "on a été jugé par des gens qui ne savaient pas vraiment de quoi ils parlaient"

JEUX OLYMPIQUES - Durant JO Club, l'équipe de France de relais mixte de triathloin, médaille de bronze, a raconté sa course. Cassandre Beaugrand, Léonie Périault, Dorian Coninx et Vincent Luis se sont livrés à coeur ouvert sur leur joie en équipe et leur déception en individuel. Le double champion du monde, Vincent Luis en a profité pour taclé les critiques et s'expliquer sur sa désillusion.

00:02:56, il y a 30 minutes