Tokyo 2020

Ce n'est pas la journée que j'espérais. Je suis forcément déçu (…) Il fallait être prêt et je ne l'étais pas. Je me suis fait une déchirure au mollet début juin et je n'ai fait qu'une seule course cette année." Au moins, il n’a pas le regret d’avoir tutoyé le sacre. Vincent Luis a nettement échoué dans sa quête de consécration olympique, dans la nuit de dimanche à lundi à Tokyo. Le triathlète français de 32 ans, champion du monde 2019 et 2020, comptait parmi les favoris de l’épreuve individuelle qu’il a achevée à la 13e place . Une grosse déception, mais une demi-surprise : "(…)."

Luis était "arrivé ambitieux" au Japon, mais conscient de ses limites du moment : "Les dernières semaines, j'avais bien senti que je n'étais pas au niveau pour gagner une médaille olympique, même si j'ai fait une bonne préparation. Je n'avais pas le niveau suffisant et ça s'est vu." Le report d’un an des Jeux lui a-t-il joué un tour ? Il n’en fait pas un facteur majeur, estimant que "(son) niveau de l'année dernière n'aurait peut-être pas été suffisant non plus."

Ce genre de chose ne devrait pas arriver aux Jeux…

Un fait de course, en revanche, lui a peut-être coûté une précieuse énergie. Ce triathlon olympique a été marqué par un faux départ, et Luis n’était pas dans le bon wagon. Celui des concurrents qui ont nagé, à fond, pendant une quarantaine de secondes. "J’ai vu un bateau nous faire des signes, je pensais qu’on était un peu trop à droite, a-t-il raconté dans des propos rapportés par Le Monde. Puis il s’est mis carrément devant, et là j’ai compris qu’il y avait un problème."

Un contretemps regrettable à un tel niveau de compétition – qui plus est dû, semble-t-il, à un bateau mal placé –, mais dont Vincent Luis n’a pas fait un drame : "Ce genre de chose ne devrait pas arriver aux Jeux, mais c’était pareil pour tout le monde, il a fallu se remobiliser." Il a tout de même susurré un regret, relaté par L’Equipe : "J’ai tout de suite essayé de faire la différence, en partant à 110% sur 50 ou 75 m pour sortir les moins bons nageurs de notre vague. Cela avait marché… mais il y a eu ce faux départ."

Puis Luis s’est (re)lancé dans une course "dense et dure du début à la fin" : "J’ai mis beaucoup de temps à me retrouver à l'avant sur la natation (…) Il m'a fallu 600 m pour me retrouver devant." Avant d’être probablement rattrapé par les conséquences de sa préparation contrariée : "On n'a peut-être pas fait l'affûtage avec mon coach comme on l'aurait fait sans la blessure. C'était difficile d'avoir des repères. Je manquais un peu de jus."

Nouvelle déception, nouvelle vision

La chaleur, quant à elle, n’est pas à incriminer dans la contre-performance du Français : "Je ne l'ai pas trop sentie. L'eau n'était pas très chaude par rapport à ce que l'on attendait. En vélo ça allait, ce n'était pas comme si on grimpait des cols, on roulait assez vite. Mais sur la course à pied, la température montait assez vite." Bilan, Luis ne s’est pas mis dans le rouge, terminant loin du lauréat norvégien, Kristian Blummenfelt (à 1’20"), et du podium (1 minute) : "Je n'ai pas explosé dans le dernier tour, j'ai géré ma course en sachant que je n'étais pas en mesure de faire une médaille."

Son nouveau statut lui permet de relativiser ce camouflet : "Maintenant que je suis double champion du monde, j'ai moins de regrets de manquer mes courses. Je suis dans une optique différente. A Rio (où il avait terminé 7e, en 2016, après avoir fait 11e en 2012 à Londres, NDLR), il me fallait une médaille pour changer ma carrière et transformer ma vie. Désormais, j'ai rejoint un groupe d'entraînement différent, avec une philosophie plus positive et plus motivante qu'avant. Je vais continuer d'aller à l'entraînement et de prendre du plaisir."

Toujours est-il que Vincent Luis ajouterait bien une breloque olympique à sa collection, et ce dès ce week-end : "Cette médaille olympique continue de m'échapper, j'espère y remédier samedi (en relais mixte, NDLR)." Mais l’immense rendez-vous est pour dans trois ans. "Je pense déjà à Paris 2024, confie-t-il. Il y aura même peut-être un format différent, plus long, qui m’irait mieux."

