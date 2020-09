Les Bleus sont décidément intouchables. Ce dimanche, la France s'est imposée pour la troisième fois de suite lors du relais mixte des championnats du monde de triathlon, à Hambourg. Ce alors que le quatuor français était privé de son leader Vincent Luis, sacré la veille champion du monde pour la deuxième fois de sa carrière et laissé au repos dimanche.

Léonie Periault, Léo Bergère, Cassandre Beaugrand et Dorian Coninx ont devancé avec un chrono total de 1h18'25" les Etats-Unis, 2e à 9", et la Grande-Bretagne, 3e à 35". Depuis l'apparition de l'épreuve au programme des Mondiaux en 2009, la France est la première nation à conserver son titre deux fois.

La course, marquée par des échappées de la Norvège, finalement 4e, s'est jouée après le dernier relais dans le segment de natation puis de vélo qui ont permis à Dorian Coninx de prendre le large. "On a juste essayé de donner le meilleur de nous-mêmes (...) Peu importe la composition de l'équipe ou notre place dans le relais, on répond présent", s'est félicité Coninx, 6e la veille de l'épreuve messieurs.