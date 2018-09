Triathlon : Vincent Luis vice-champion du monde après sa victoire à Gold Coast

Au terme des 1.500 m de natation, 40 km de cyclisme et 10 km de course à pied, Luis a devancé l'Espagnol Mario Mola, qui est sacré champion du monde pour la 3e fois consécutive grâce à une saison quasi parfaite (sept podiums en huit courses, quatre succès).

"Je ne m'y attendais pas vraiment. J'ai changé de groupe d'entraînement en juin et j'essaie d'apprendre avec mes nouveaux partenaires comme Mario. C'est une bonne surprise pour moi", a réagi Luis à la fin de la course. Il s'est détaché à l'attaque du dernier tour de course à pied, décrochant Mola et le Sud-Africain Richard Murray, pourtant deux véritables références sur les 10 km.

C'est la meilleure performance d'un Français depuis que le titre mondial est attribué sur l'ensemble de la saison de WTS, à partir de 2009. Luis avait déjà terminé à la 3e place de la WTS en 2015, année de son premier succès en Coupe du monde. Olivier Marceau est le seul Français champion du monde de triathlon, en 2000.

Saison française faste

Dans une très grande forme cette saison, le natif de Vesoul est monté à trois reprises sur le podium avant la grande finale de Gold Coast : une troisième place pour l'ouverture à Abou Dhabi en mars et à Leeds en juin et une deuxième place à Hambourg (épreuve de sprint).Il est également devenu champion du monde de relais mixte avec Dorian Coninx, Cassandre Beaugrand et Léonie Périault, une épreuve qui fera son apparition au programme olympique en 2020 à Tokyo.

Vincent Luis au JO de RioAFP

Afin de préparer au mieux la course de Gold Coast, il avait fait l'impasse sur les Championnats d'Europe à Glasgow en août, remportés par son compatriote Pierre Le Corre, ainsi que sur l'avant-dernière étape de la WTS. A 29 ans, Luis est un habitué du succès en fin de saison, puisque l'an passé à Rotterdam, il s'était également imposé devant les meilleurs mondiaux, pour une 8e place finale à la WTS.

Tokyo en ligne de mire

Septième des Jeux olympiques en 2016 à Rio alors qu'il a longtemps été à la lutte pour le podium, Luis visera dans deux ans à Tokyo la première médaille olympique française en triathlon, discipline apparue en 2000 aux JO à Sydney.

La victoire de Luis à Gold Coast, ainsi que la très belle 4e place de Dorian Coninx, vient clore une saison faste pour le triathlon français, avec notamment les titres européens et mondiaux en relais mixte, et l'éclosion au plus haut niveau de Cassandre Beaugrand (21 ans), première Française à gagner une course WTS, à Hambourg le 14 juillet.