La course au Canada a été remportée chez les messieurs par le Britannique Jonathan Brownlee, vice-champion olympique à Rio en 2016, devant l'Espagnol Mario Mola et le Belge Marten van Riel.

Mola, triple champion du monde en titre, revient au général à 397 points de Vincent Luis, en position de force avant la dernière course sur les bords du Lac Léman le 31 août. Une cinquième place sera suffisante au natif de Vesoul, quel que soit le résultat de ses poursuivants, pour devenir le premier Français vainqueur de la WTS.

A 27 ans, Luis n'est jamais sorti du top 6 cette saison sur les six courses auxquelles il a participé: vainqueur à Yokohama (Japon), 2e à Hambourg (Allemagne), 4e à Hamlin (Bermudes), 5e à Edmonton (Canada) et Abou Dhabi et 6e à Leeds (Grande-Bretagne).

Le titre de champion du monde est décerné depuis 2009 à l'issue de la saison de WTS au premier du classement général. Par le passé, Olivier Marceau a été le seul Français champion du monde, en 2000 lorsque le titre se jouait sur une course d'un jour.

Classement de l'épreuve d'Edmonton (Canada), distance sprint (750 m de natation, 20 km de cyclisme, 5 km de course à pied):

MESSIEURS

1. Jonathan Brownlee (GBR) en 54:52

2. Mario Mola (ESP) à 0:05

3. Marten van Riel (BEL) à 0:10

4. Hayden Wilde (NZL) à 0:15

5. Vincent Luis (FRA) à 0:21

...

12. Simon Viain (FRA) à 0:56

DAMES

1. Emma Jackson (AUS) en 1h 01:23

2. Summer Rappaport (USA) à 0:03

3. Ashleigh Gentle (AUS) à 0:05

4. Claire Michel (BEL) à 0:15

5. Taylor Spivey (USA) à 0:25

...

Classement de la WTS (après 7 épreuves sur 8):

MESSIEURS

1. Vincent Luis (FRA) 4.180 points

2. Mario Mola (ESP) 3.783

3. Javier Gomez (ESP) 3.687

4. Fernando Alarza (ESP) 3.325

5. Jacob Birtwhistle (AUS) 3.255

...

8. Léo Bergère (FRA) 2.512

13. Dorian Coninx (FRA) 2.062

22. Pierre Le Corre (FRA) 1.466

27. Simon Viain (FRA) 1.131

DAMES

1. Katie Zaferes (USA) 4.925 points

2. Jessica Learmonth (GBR) 4.170

4. Georgia Taylor-Brown (GBR) 4.121

3. Taylor Spivey (USA) 3.981

5. Non Stanford (GBR) 3.435

...

9. Cassandre Beaugrand (FRA) 2.189

24. Léonie Periault (FRA) 1.424

43. Sandra Dodet (FRA) 537

57. Emilie Morier (FRA) 287