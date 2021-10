Alex Thomson ne sera pas au départ de la prochaine édition du Vendée Globe. "Je dois vous dire que je ne vais pas concourir en 2024. Je ne dis pas non à 2028, mais je ne serai pas présent en 2028 en tant que skipper", a affirmé Alex Thomson lors d'une conférence de presse à Paris. "La raison principale est ma famille, et particulièrement ma femme qui a porté depuis si longtemps en solitaire nos enfants. Quand j'ai rencontré ma femme, elle avait une carrière, et par défaut, elle pris la responsabilité seule de la famille, de ma vie. Ce n'est pas équitable et c'est à moi aujourd'hui de lui donner l'opportunité qu'elle m'a donnée", a poursuivi le skipper d'Hugo Boss.

Thomson, 47 ans, s'est aligné en novembre dernier pour la cinquième fois au départ du Vendée Globe. Trois semaines après le coup d'envoi, son bateau volant dernière génération a connu des problèmes structurels, puis une avarie sur son safran tribord (partie du gouvernail), qui l'ont contraint à l'abandon. Le plus célèbre des marins anglophones, qui avait terminé deuxième de l'édition 2016/2017 derrière Armel Le Cléac'h, a également souligné qu'il espérait être présent sur la course en tant que soutien pour un skipper, qu'il cherche à recruter pour sa team, Alex Thomson Racing.

Le Vendée Globe a toujours été remporté par un navigateur français

"J'aimerais pour ce cycle travailler avec un autre skipper, ça peut être un skipper international ou français", a précisé le marin. "Travailler avec une femme, qui soit non-française et qui gagne le Vendée Globe ferait de moi l'homme le plus heureux du monde", a lancé Thomson, alors que le Vendée Globe a toujours été remporté par un navigateur français.

Thomson a également annoncé qu'il avait pour projet de faire construire un nouveau bateau, pour lequel il est en quête de partenaires, et qui sera aux mains de ce nouveau skipper. Le contrat de partenariat avec Hugo Boss, initié il y a 18 ans, prendra fin à la fin de cette année. "Je ne pense pas qu'ils (Hugo Boss) continuent dans la voile, ils ont un nouveau directeur général, ils ont changé de stratégie". L'actuel bateau est en passe d'être vendu.

