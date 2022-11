Un bateau a chaviré et trois autres ont démâté en quelques heure samedi soir, alors qu'une partie de la flotte faisait face à un front violent, les quatre skippers sont indemnes selon les organisateurs de la Route du Rhum.

Thibaut Vauchel-Camus (Solidaires En Peloton-Arsep), qui avait pris la tête de la course vendredi soir dans la catégorie Ocean Fifty (trimarans de 15 m), a chaviré entre le Portugal et les Açores.

Il venait de passer le second front froid qui secoue la flotte dans l'Atlantique, avec des rafales de 35 à 40 noeuds (64 à 74 km/h) et une mer désordonnée. Il n'est pas blessé et se trouve à l'abri dans la coque centrale de son trimaran.

Burton a démâté

Un peu plus tôt, Louis Burton (Bureau Vallée), qui figurait parmi les Imoca (monocoques de 18 m) lancés à la poursuite de leur leader Charlie Dalin (Apivia), a démâté vers 17H00.

Puis deux skippers engagés en Class40 ont également démâté : Amélie Grassi (La Boulangère Bio) et Aurélien Ducroz (Crosscall), qui pointaient respectivement à la 10e et à la 11e place au classement provisoire en fin d'après-midi. Les trois skippers ayant démâté sont en sécurité sur leur bateau, selon les premières informations transmises par les organisateurs.

Caudrelier toujours en tête

En catégorie Ultim, le point de minuit donnait Charles Caudrelier en tête (Maxi Edmond de Rothschild) devant François Gabart (SVT-Laazrtigue), à 19,65 noeuds, et Thomas Coville (Sodebo), à 71,04 noeuds. Samedi après-midi, Caudrelier avait pris la tête de la course à Gabart.

