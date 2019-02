Fin de l'histoire entre le skipper Sébastien Josse et le maxi-trimaran De Rothschild

La collaboration entre le skipper Sébastien Josse et Gitana, l'écurie voile d'Edmond de Rothschild, a pris fin après huit ans marqués par le début de l'épopée des Ultimes, ces maxi-trimarans capables de "voler", a-t-on appris jeudi via un communiqué. Josse, marin de 43 ans, avait rejoint l'équipe en 2011 avec l'ambition affichée de piloter les multicoques de l'armateur. A l'été 2017, un géant des mers de 32 mètres de long de toute dernière génération, le Maxi Edmond de Rothschild, a été mis à l'eau et pris en mains par Josse jusqu'à la Route du Rhum.

Le bateau est actuellement en chantier après avoir été endommagé lors de cette course en novembre dernier, des dégâts qui avaient contraint le skipper à abandonner. Gitana est en quête d'un nouveau skipper. "L'équipe aux cinq flèches souhaite s'engager dans une nouvelle campagne ambitieuse d'optimisation océanique, avec pour objectif de s'aligner sur le départ d'un tour du monde en solitaire à bord de ces géants", souligne le communiqué. Le maxi-trimaran fait partie de la nouvelle classe très élitiste des Ultim 32/23 aux côtés de ceux de Macif (barré par François Gabart), Sodebo (Thomas Coville), Banque Populaire (Armel Le Cléac'h) et Actual (Yves Le Blévec).

La classe avait envisagé une course autour du monde inédite en solitaire entre Ultim, avec un départ programmé en décembre prochain. Mais tous les bateaux de la classe ayant subi de la casse lors de la Route du Rhum, cette circumnavigation a été reportée à une date ultérieure. Il ne partira pas avant deux ou trois ans.