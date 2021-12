Voile

Incroyable : le crash spectaculaire des F50 japonais et britannique

C'est une image rare et spectaculaire. Vendredi, lors du Sail GP de Sidney, les deux F50 japonais et britannique se sont violemment heurtés juste avant le début de la troisième course. Un choc violent sans blessé mais une séquence impressionnante à revivre en vidéo.

