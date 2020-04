La Transat anglaise annulée, prochaine édition dans 4 ans

The Transat, course mythique à la voile aussi connue sous le nom de Transat anglaise et qui devait partir de Brest le 10 mai pour son 60e anniversaire, a finalement été annulée par les organisateurs qui avaient envisagé un report en juillet.

La Transat anglaise, qui devait partir de Brest le 10 mai, a été annulée en raison du coronavirus. La course transatlantique quadriennale, reliant Brest à Charleston (Etats-Unis) pour cette 15e édition, devait accueillir quatre classes de bateaux, dont les Imoca. Ces monocoques sont les voiliers-phare du célèbre Vendée Globe, la course autour du monde en solitaire qui doit partir des Sables-d'Olonne (Vendée) le 8 novembre prochain. La prochaine édition de The Transat se déroulera au printemps 2024.

