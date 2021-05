Le grand départ, c'est pour samedi. A 13h45 précises. Dès le 29 mai, douze équipes vont prendre part à la Ocean Race Europe, qui rallie Lorient à Gênes, où l'arrivée sera jugée le 19 juin. La course se déroule sur 3700 kilomètres, soit 2000 milles nautiques, et comportera deux étapes, à Cascais (Portugal) et Alicante (Espagne) entre les citées bretonne et ligurienne.

Deux classes de bateau sont représentées sur l'Ocean Race Europe : les monotypes VO65 et les prototypes IMOCA - une grande première -, pour douze équipes au total et des marins représentant 23 nationalités.

La France à l'Ocean Race, une histoire d'amour qui dure

En IMOCA, ils seront cinq à se tirer la bourre, dont trois équipages français : Bureau Vallée 2, avec Louis Burton notamment. Corum L'Epargne, avec Nicolas Troussel, et LinkedOut, avec Nicolas Ruyant. Les Etats-Unis de 11th Hour Racing et Offshore Team Germany complètent la liste de départ.

Le lineup des IMOCA est plus international, sans équipe française : deux équipes néerlandaises (AkzoNobel Ocean Racing, Team Childhood I), une équipe lituanienne (Ambersail-2), un équipage portugais (Mirpuri Foundation Racing Team), un polonais (Sailing Poland), un team autrichien (The Austrian Ocean Race Project) et enfin une équipe venue d'outre-Atlantique, Viva Mexico.

Le grand départ sera donné sur Eurosport 1, samedi. Plateau spécial en direct dès 13h15. Avec Samantha Davies, Kevin Escoffier, Franck Cammas et Charles Caudrelier.

