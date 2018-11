Le Cléac'h "a vu le flotteur qui partait"

Ronan Lucas est revenu mercredi sur le chavirage d'Armel Le Cléac'h. "De ce que nous a expliqué Armel, il faisait attention de ne pas aller trop vite avec le bateau parce que la mer était d'une hauteur de 5 mètres et il ne voulait pas prendre de risque particulier", a rapporté le directeur de la Team Banque Populaire. "D'un coup, il a entendu un crac, il a vu le flotteur qui partait et le bateau a chaviré après la perte de ce flotteur", a-t-il poursuivi.

Le multicoque de Le Cléac'h, l'un des grands favoris de la 11e Route du Rhum partie dimanche de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), a chaviré mardi midi. Le navigateur s'est réfugié à l'intérieur du bateau et a été secouru dans la soirée de mardi par un navire de pêche. "Armel a mis son radeau de survie à l'eau et il est monté dedans, le chalutier espagnol lui a lancé un cordage pour le ramener et l'a hissé à bord. C'est une opération qui a été rondement menée", a indiqué Lucas.

"Armel va bien, il est à bord du chalutier espagnol qui se dirige vers les côtes espagnoles qu'il devrait toucher vendredi. Il est pressé de retrouver sa petite famille", a ajouté le manager, qui s'attèle désormais à la récupération du bateau.