Voile

Route du Rhum - En 2018, suspense et fin de course spectaculaire entre Francis Joyon et François Gabard

ROUTE DU RHUM - À 62 ans, Francis Joyon était revenu de très loin pour devancer François Gabard, presque sur la ligne d'arrivée, et ainsi remporter sa première Route du Rhum en 7 participations. Les deux navigateurs avaient offert une fin de course au suspense insoutenable et au scénario rocambolesque, avant leur arrivée à Point-à-Pitre, en Guadeloupe.

00:01:31, il y a 37 minutes