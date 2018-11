Route du Rhum : Tripon arrive quatre jours après Joyon et s'offre la troisième place

Armel Tripon (Réauté Chocolat) a décroché la 3e place de la 11e édition de la Route du Rhum après avoir franchi la ligne d'arrivée au large de Pointe-à-Pitre jeudi à 16h32 locale (21h32 de métropole), au terme de 11 jours de traversée en solitaire. Pour son premier périple en course en multicoque sur l'Atlantique, Tripon a réussi une très bonne performance en terminant derrière les deux grands héros de cette édition, Francis Joyon et François Gabart, sur leurs machines géantes de 32 m de long. Il a fini sa course en 11 jours 7 heures et 32 minutes.

Le Nantais de 43 ans, aligné en catégorie Multi50 (multicoques de 15 m) est arrivé en Guadeloupe plus vite que prévu lors des dernières estimations. Attendu en début de soirée, il a coupé la ligne sous une chaude et très ensoleillée après-midi. Pour sa 20e traversée de l'Atlantique, Tripon a échoué de peu à battre le record en Multi50 - détenu depuis la précédente édition en 2014 par Erwan Le Roux, soit 11 j 05 h 13 min - en raison d'une dernière nuit particulièrement agitée avant son arrivée.

Ce papa de trois garçons participait pour la deuxième fois à la Route du Rhum. En 2014, il s'était engagé en Imoca, les monocoques de 18 mètres du mythique Vendée Globe (course autour du monde) et avait pris la 4e place de sa catégorie après 13 jours et 1 heure de course. La 11e édition de la Route du Rhum, partie dimanche 4 novembre de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) avec 123 bateaux, a été remportée dimanche par Francis Joyon (Idec Sport), en 7 j 14 h 21 min, après un duel grandiose avec François Gabart (Macif), devancé de 7 min 08 sec.