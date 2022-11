Après une édition 2018 exceptionnelle et le duel haletant entre Francis Joyon (IDEC Sports) et François Gabart (Macif) , la Route du Rhum fait son retour avec une course qui s'annonce, encore une fois, très spectaculaire.

Avec 138 participants, répartis en 6 classes, avec quelques-uns des meilleurs skippers de la planète, la Transatlantique a battu un nouveau record de participation. Et chacune de ces catégories devrait avoir son lot de surprises !

Quand sera donné le départ de la Route du Rhum 2022 ?

Le grand départ de la Route du Rhum 2022 sera donné ce dimanche 6 novembre 2022 à 13h02, depuis Saint-Malo, en Bretagne.

Comment regarder en direct vidéo la Route du Rhum 2022 ?

Le départ de la Route du Rhum 2022 sera à regarder sur France Télévisions et La Chaîne L'Equipe.

La Route du Rhum 2022 sera également à suivre sur Eurosport.fr avec le suivi de la course, les coulisses et les réactions des skippers.

Quel est le parcours de la Route du Rhum 2022 ?

On prend le même et on recommence ! Comme chaque année, les participants de la Route du Rhum suivront le même parcours que lors des onze précédentes éditions avec une seule ambition : traverser l'Atlantique le plus vite possible.

Après le grand départ à Saint-Malo, les concurrents longeront le nord de la Bretagne avant de basculer vers l'Atlantique, passeront au nord ou au sud des Açores pour rallier Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. A noter que les navigateurs doivent faire le tour de l'île par l'ouest avant de débarquer dans la cité antillaise.

Quelles sont les classes de bateaux sur la Route du Rhum 2022 ?

Cette année, 138 skippers prendront le départ de la Route du Rhum. Les participants seront répartis en six classes de bateaux, recoupés en deux grandes familles : les multicoques avec les Ultim, les Ocean Fifty et les Rhum Multi, ainsi que les monocoques avec les Class40, les Imoca et les Rhum Mono.

Qui sont les favoris de cette Route du Rhum 2022 ?

Comme souvent, les Ultim, bateaux les plus rapides et les plus puissants, seront principalement scrutés. Dans cette catégorie, plusieurs favoris se dégagent. Vainqueur en 2018, Francis Joyon sera présent et candidat à sa propre succession. Deuxième de la dernière édition, François Gabart sera également au départ, mais le doute plane après le conflit qui l'a opposé à la classe Ultim ces derniers mois

En quête d'un premier succès sur la course, Armel Le Cleac'h (Maxi Banque Populaire XI), Thomas Coville (Sodebo Ultim 3) et Yves Le Blevec (Actual) seront également de la partie. Mais le grand favori de cette 12e édition s'appelle pourtant Charles Caudrelier sur Maxi Edmond de Rothschild. Le Finistérien a notamment remporté la Transat Jacques-Vabre en 2021 et la Finistère Atlantique il y a quelques semaines et possède, pour beaucoup, le bateau le plus fiable de la catégorie.

Coville, Le Cleac'h, Caudrelier, Joyon, Gabart, Le Blevec, Dalin et Pillard : quelques uns des skippers les plus attendus sur la Route du Rhum 2022. Crédit: Eurosport

Autre catégorie particulièrement suivie, la classe Imoca devrait également offrir de beaux duels où plusieurs skippers sont attendus aux avant-postes. Charlie Dalin (Apivia), auteur d'un superbe Vendée Globe l'an passé , Jérémie Beyou (Charal), Thomas Ruyant (LinkedOut) ou encore Kévin Escoffier (Holcim) sont annoncés comme les principaux prétendants à la victoire.

En Class40, Yoann Richomme (Paprec Arkéa) vise, lui-aussi, le doublé. Ian Lipinski (Crédit Mutuel), Amélie Grassi (La Boulangère Bio), Xavier Macaire (Groupe SNEF) et Luke Berry (Lamotte Module Création) sont attendus. Mais la concurrence est dense dans cette catégorie et de nombreux autres skippers devraient se mêler à la lutte pour la victoire.

Qui détient le record de la Route du Rhum ?

Le record de la Route du Rhum est actuellement détenu par Francis Joyon qui avait bouclé la traversée en 7 jours, 14 heures et 21 minutes, en 2018.

Il y a quatre ans, pour la onzième édition de la Transatlantique, le navigateur de IDEC Sports avait livré un duel exceptionnel avec François Gabart pour la victoire et finalement pris le meilleur sur son cadet pour arracher la victoire finale.

Francis Joyon et François Gabart après la Route du Rhum 2018. Crédit: Getty Images

