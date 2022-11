"Le chacal" a évacué ses doutes. Après un chavirage éprouvant en 2018, le navigateur Armel Le Cléac'h est bien déterminé à gagner la Route du Rhum, qui part dimanche de Saint-Malo, à bord de son Maxi Banque Populaire XI. De la Guadeloupe, où il effectuait en mai une reconnaissance de 15 jours avec son équipe, le skipper a raconté à l'AFP sa préparation pour surmonter ses précédents échecs sur la plus célèbre transatlantique en solitaire. "La Route du Rhum, c'est une priorité pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est d'arriver le premier. Je fais essentiellement du solitaire, j'ai envie de gagner toutes les grandes courses en solitaire comme a pu faire Michel Desjoyeaux", a résumé le marin de 45 ans.

Pour ne rien laisser au hasard, il s'est rendu avec plusieurs mois d'avance à l'arrivée, à Pointe-à-Pitre, dans son multicoque de 32 m de long, capable de voler sur l'eau grâce à des foils. "Je suis toujours autant bluffé, je me suis retrouvé à contempler le bateau qui file la nuit, t'es à 35 noeuds (65 km/h), c'est magique. Tu n'auras aucun autre bateau qui saura le faire", a-t-il dit.

Expériences "douloureuses"

A l'exception des autres voiliers de la classe Ultim, stars de la Route du Rhum, comme le Maxi Edmond de Rothschild barré par Charles Caudrelier ou le SVR Lazartigue de François Gabart. Mais pas de quoi inquiéter Le Cléac'h. "Je ne vais pas aller me comparer aux autres. Mon parcours peut m'aider à gagner. J'ai une belle carte à jouer: mon expérience en solitaire", relève-t-il. Une expérience faite de nombreuses victoires et records, mais également de déceptions. "Les deux dernières Route du Rhum ont été pour moi très difficiles, frustrantes, douloureuses. Il y a un vrai challenge personnel de pouvoir retenter ma chance", a expliqué Le Cléac'h.

En 2014, victime d'une blessure à une main, le skipper de Banque Populaire est remplacé à la dernière minute par Loïc Peyron, qui remporte la course. Le Cléac'h est présent à l'arrivée à Pointe-à-Pitre. "C'est mon dernier grand souvenir de la Route du Rhum. J'avais fait le routage pour Loïc. Il arrive, il est pris par l'ambiance, la foule. C'est un moment historique et d'un autre côté je ne voulais pas voir ça. J'avais raté un truc servi sur un plateau", se souvient-il.

En 2018, il chavire après deux jours de course et frôle la mort. Le bateau est irrécupérable. "On s'est retrouvé les deux genoux à terre, on était tous limite la larme à l'oeil, le ciel nous est tombé sur la tête. Là je me suis posé des questions", se remémore le skipper.

Histoire commune

Mais Banque Populaire et Le Cleac'h restent ensemble et se lancent dans la construction d'un nouveau bateau, mis à l'eau au printemps 2021. "C'est un bateau qui est beaucoup plus volant et plus stable", selon lui. Avec ce nouveau voilier, "le chacal" a réalisé une belle 3e place à la Transat Jacques Vabre 2021 et terminé 2e de la Finistère Atlantique en juillet dernier. Il fait figure de favori pour la Route du Rhum. "J'ai confiance en ce bateau, je me sens vraiment bien dessus. Il y a un an, partir en solitaire, j'y serais allé un peu à reculons, là j'ai pas d'inquiétude, je suis serein", a dit Le Cléac'h. Suffisamment pour rassurer pleinement ses deux enfants de 11 et 15 ans. "Ils acceptent que je le fasse, on en a parlé, je leur dis que le bateau est mieux", a-t-il précisé.

A quelques jours du départ, il ne reste plus qu'au vainqueur du Vendée Globe 2017 à "rentrer dans l'arène" de Saint-Malo. "Je sais comment on va être attendu, mais il y a un belle fin à écrire sur la Route du Rhum dans notre histoire commune avec Banque Pop". Avant 2023 et une course autour du monde en solitaire face aux autres bateaux de la classe Ultim.

