Jean-Baptiste Bernaz, malgré sa victoire dans la régate finale (medal race), a terminé 6e en Laser des JO de Tokyo, l'or revenant à l'Australien Matt Wearn, dimanche sur le plan d'eau d'Enoshima. Le Varois qui visait une médaille pour ses 4e Jeux olympiques, après une 5e place en 2016 à Rio, avait parfaitement entamé sa semaine en remportant la première régate dimanche dernier, avant d'enchaîner des résultats en dents de scie.

A 34 ans, Bernaz termine finalement 6e, à 7 points de la 3e place. L'Australien Matt Wearn, assuré du titre avant même cette ultime manche, devance le Croate Tonci Stipanovic en argent et le Norvégien Hermann Tomasgaard en bronze. Le Brésilien Robert Scheidt, l'un des plus beaux palmarès de la voile olympique (2 titres en Laser en 1996 et 2004), qui faisait son retour à 48 ans, a échoué dans sa quête d'une 6e médaille, terminant au 8e rang.

