Tokyo 2020

Sacrée en 2016 à Rio, Charline Picon qui a remporté la première des trois régates du jour avant de finir sixième et deuxième, devance au classement général provisoire la Polonaise Zofia Noceti Klepacka.

Bernaz à la recherche de sa première médaille

Bernaz, toujours à la recherche d'une médaille pour ses quatrièmes JO, a été exact au rendez-vous en dominant la première régate, la deuxième du jour ayant été reportée faute de vent.

En planche RS:X hommes, Thomas Goyard, qui tentera de faire au moins aussi bien que Pierre Le Coq à Rio (bronze), occupe une prometteuse sixième place grâce notamment à sa troisième place dans la troisième et ultime régate du jour.

En Laser Radial, Marie Bolou a eu plus de mal et pointe à la 32e place provisoire après deux manches, loin de l'Allemande Svenja Weger, en tête de la flotte. Les régates se poursuivent jusqu'à jeudi pour la planche à voile et vendredi pour le Laser. Les finales (medal race) sont prévues samedi pour la planche et dimanche pour le Laser. Les six autres séries entrent en lice à partir de mardi.

