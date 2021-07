Tokyo 2020

Les deux véliplanchistes Charline Picon et Thomas Goyard ont connu une journée contrastée mercredi aux JO de Tokyo mais occupent tous deux la troisième place qui leur permet de viser le titre.

En tête avant la journée de repos mardi, Picon, championne olympique en 2016 à Rio, a cédé deux rangs sur un plan d'eau agité dans un vent d'une quizaine de noeuds. À Enoshima, la Charentaise de 37 ans a terminé 2e, 3e et 6e et a vu la Britannique Emma Wilson prendre les commandes devant la Chinoise Lu Yunxiu. Il reste trois manches à disputer jeudi, avant une journée de réserve et la finale (medal race) prévue samedi.

Scénario inverse pour Thomas Goyard qui gagne une place pour grimper au 3e rang provisoire, à la faveur de trois manches où il a fini 3e, 6e et 7e. Le Néerlandais Kiran Badloe, champion du monde 2020 et d'Europe 2021, est en tête et rêve de succéder à son compatriote Dorian van Rijsserlberghe, double champion olympique 2012 et 2016.

Des espoirs aussi par équipes

En 470, le duo Kévin Peponnet/Jérémie Mionn récent champion d'Europe, a connu une bonne entrée en matière, occupant la 6e place après deux manches. Chez les dames, Camille Lecointre, médaillée de bronze à Rio et désormais associée à la Sablaise Aloïse Retornaz, a fait mieux avec une 3e et une 2e place qui vaut à l'équipage tricolore de s'installer au 2e rang derrière les Polonaises.

Le catamaran mixte Nacra 17 de Quentin Delapierre et Manon Audinet est 10e après trois régates, après avoir accroché une bouée dans la première pour finir avant-dernier, puis fini 3e de l'ultime manche du jour. En 49er, après six manches, l'équipage féminin Lili Sebesi/Albane Dubois, qualifié grâce à sa 4e place aux Mondiaux 2020, confirme en pointant au 6e rang, avec notamment une 2e place dans la dernière course du jour. Lucas Rual et Emile Amoros pointent eux au 16e rang.

