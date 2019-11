Le tandem de favoris Jérémie Beyou/Christopher Pratt (Charal) est lui relégué à la 3e place, après avoir fait une bonne partie de la course en tête, victime d'un manque de vents dans le Pot-au-Noir, cette zone de convergence intertropicale tant redoutée des marins.

Au pointage de 12H00 GMT dans cette catégorie de bateaux de 18 mètres sous le feu des projecteurs, le duo de tête se trouve à 1.008.6 milles nautiques de Salvador de Bahia, le port brésilien d'arrivée.

Kevin Escoffier et Nicolas Lunven arrivent à la deuxième place, à 136,7 nm des premiers. Ils sont talonnés par le bateau Charal, à 138,6 des leaders, mais aussi par le duo Clarisse Crémer/Armel le Cleac'h (Banque Populaire) à 139,4 nm.

le duo Isabelle Joschke et Morgan Lagravière (MACSF) a quant à lui dû se résoudre à l'abandon en raison d'une avarie sur la quille.

Chez les trois seuls multicoques engagés dans la compétition, le duo Gilles Lamiré et Antoine Carpentier (Groupe GCA - Mille et un sourires) fonce vers une probable victoire à 19 noeuds, en tête de la Transat partie le 27 octobre du Havre. Le tandem, à 290,4 nm de la baie de tous les Saints, prévoit une arrivée dans le port brésilien "avant minuit heure brésilienne".

Les autres bateaux "ont compris que ça ne servait plus à rien de mettre du charbon. Ca fait quelques jours, depuis la sortie du Pot-au-Noir, qu'on sent que c'est pas mal. Mais si tu te retournes en multi, c'est foutu, il faut faire attention tant qu'on n'a pas franchi la ligne", a assuré Antoine Carpentier lors d'une vacation avec le PC course jeudi.

Le duo a encore creusé l'écart avec Solidaires En Peloton - ARSEP, 205,3 nm derrière. Encore plus loin, à 633,7 nm, Sébastien Rogues et Matthieu Souben (Primonial) parviennent tant bien que mal à rester devant les Imoca de tête.

La Class40 est toujours emmenée par le tandem Ian Lipinski et Adrien Hardy (Crédit Mutuel) qui a battu le record de vitesse sur 24H00 en début de compétition. Il se trouve à 1.468,4 nm de l'arrivée.

Sam Goodchild et Fabien Delahaye (Leyton) gardaient la deuxième place devant le duo formé par Aymeric Chappellier et Pierre Leboucher (Aïna Enfance et Avenir).

Classement jeudi à 12H00 GMT:

. Multi50 (multicoque de 50 pieds/15 m) - 3 engagés

1. Gilles Lamiré/Antoine Carpentier (Groupe GCA - Mille et un sourires) à 290,4 nm de l'arrivée

2. Thibaut Vauchel-Camus/Frédéric Duthil (Solidaires En Peloton ARSEP) à 205,3 nm du 1er

3. Sébastien Rogues/Matthieu Souben (Primonial) à 633,7 nm

. Imoca (monocoque de 60 pieds/18 m) - 29 engagés

1. Charlie Dalin/Yann Eliès (Apivia) à 1.008,6 nm de l'arrivée

2. Kevin Escoffier/Nicolas Lunven (PRB) à 136,7 nm du premier

3. Jérémie Beyou/Christopher Pratt (Charal) à 138,6 nm

4. Clarisse Crémer/Armel le Cleac'h (Banque Populaire) à 139,4 nm

5. Charlie Enright/Pascal Bidegorry (11th Hour Racing) à 157,3 nm

6. Sébastien Simon/Vincent Riou (Arkea-Paprec) à 159,3 nm

7. Sam Davies/Paul Meilhat (Initiatives-Coeur) à 163,7 nm

8. Thomas Ruyant/Antoine Koch (Advens for Cybersecurity) à 165,6 nm

9. Fabrice Amedeo/Eric Péron (Newrest-Arts & Fenêtres) à 190,5 nm

10. Nicolas Troussel/Jean Le Cam (Corum L'Epargne) à 204,6 nm

...

. Class40 (monocoque de 40 pieds/12 m) - 27 engagés

1. Ian Lipinski/Adrien Hardy (Crédit Mutuel) à 1.468,4 nm de l'arrivée

2. Sam Goodchild/Fabien Delahaye (Leyton) à 80,7 nm du premier

3. Aymeric Chappellier/Pierre Leboucher (Aina Enfance et Avenir) à 89,3 nm