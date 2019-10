6 milles nautiques d'avance. C'est la marge dont le duo Kevin Escoffier et Nicolas Lunven (PRB) disposait devant ses poursuivants, dans la nuit de mardi à mercredi, à la première place de la catégorie Imoca de la Transat Jacques Vabre. Au pointage de 9h00, le tandem longeait les côtes du Portugal en tête de la flotte des Imocas, ces monocoques de 18 mètres qui sont les stars de la course mythique autour du monde en solitaire, le Vendée Globe.

A désormais 3.576,2 milles nautiques de leur point d'arrivée, le port brésilien de Salvador de Bahia, les deux navigateurs sont cependant talonnés par Charlie Dalin et Yann Eliès (Apivia), à 5,9 nm. Jérémie Beyou et Christopher Pratt (Charal) évoluaient désormais à la 3e place, à 9,1 nm des leaders, après avoir été en tête de la catégorie depuis le passage de l'île d'Ouessant, au large du Finistère.

Ce podium se trouve dans le groupe des navigateurs, le plus important, qui a pris l'option de longer la péninsule ibérique, tandis que les autres concurrents ont fait le choix d'une route plus à l'ouest, vers l'archipel des Açores. La TJV 2019, partie dimanche du Havre, est toujours emmenée par l'un des trois seuls multicoques en course, celui de Thibaut Vauchel Camus et Fred Duthil (Solidaires En Peloton ARSEP), qui se trouve mercredi matin à 3.441,4 milles nautiques de l'arrivée.

En Class40, le tandem Aymeric Chappellier/Pierre Leboucher (Aina Enfance et Avenir) devance de 4,4 nm Sam Goodchild et Fabien Delahaye (Leyton).

Le classement mercredi à 9h00

Multi50 (multicoque de 50 pieds/15 m) - 3 engagés

1. Thibaut Vauchel-Camus/Frédéric Duthil (Solidaires En Peloton ARSEP) à 3441,4 nm de l'arrivée

2. Gilles Lamire/Antoine Carpentier (Groupe GCA - Mille et un sourires) à 55,5 nm du 1er

3. Sébastien Rogues/Matthieu Souben (Primonial) à 68,2

Imoca (monocoque de 60 pieds/18 m) - 29 engagés

1. Kevin Escoffier/Nicolas Lunven (PRB) à 3.576,2 nm de l'arrivée

2. Charlie Dalin/Yann Eliès (Apivia) à 5,9 nm du 1er

3. Jérémie Beyou/Christopher Pratt (Charal) à 9,1

4. Clarisse Crémer/Armel le Cleac'h (Banque Populaire) à 11,1

5. Sam Davies/Paul Meilhat (Initiatives-Coeur) à 11,3

6. Charlie Enright/Pascal Bidegorry (11th Hour Racing) à 18,3

7. Nicolas Troussel/Jean Le Cam (Corum L'Epargne) à 27,5

8. Sébastien Simon/Vincent Riou (Arkea-Paprec) à 30,2

9. Damien Seguin/Yoann Richomme (Groupe Apicil) à 35,5

10. Fabrice Amedeo/Eric Péron (Newrest-Arts & Fenêtres) à 50,4