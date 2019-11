Les skippers britanniques Alex Thomson et Neal McDonald (Hugo Boss) ont été contraints à l'abandon dans la Transat Jacques Vabre après avoir heurté un objet en mer, ont annoncé les organisateurs.

"Vers 9h37 TU (10h37 heure française, ndlr), alors qu'Alex Thomson et Neal McDonald à bord de HUGO BOSS naviguaient à 25 noeuds, ils ont touché un OFNI (objet flottant non identifié). (...) La décision a été prise qu'Alex et Neal ne continueront pas la course", écrit la Transat Jacques Vabre sur son site.

"L'équipe Alex Thomson Racing travaille maintenant pour aider les skippers à mener le bateau dans le port le plus proche", poursuivent les organisateurs.

Au classement de 9h00 dimanche, le dernier publié avant leur avarie, les Britanniques étaient 18es de la course des Imoca à 484.84 milles nautiques des leaders Jérémie Beyou et Christopher Pratt (Charal).