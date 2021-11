Empêtrés par le manque de vent, Franck Cammas et Charles Caudrelier ont cédé du terrain lundi mais restent en tête des Ultimes, bateaux de course les plus rapides du monde, et devraient franchir la ligne de la Transat Jacques Vabre en Martinique dans la journée de mardi. Le maxi-trimaran volant barré par Cammas et Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) n'accusait plus que 132 milles nautiques (environ 245 km) d'avance sur leurs poursuivants lundi à mi-journée, réduisant leur écart de près de 200 nm (370 km) en douze heures.

Le tandem devrait cependant couper la ligne en vainqueur à Fort-de-France, mardi à 11h (6h heures locales) selon les dernières estimations (ETA) de l'organisation. D'après leur team, l'arrivée est plutôt évaluée à la mi-journée heures locales (+ 5 heures, heure de Paris). Avec un parcours un tiers plus court que celui des Ultimes, les Ocean Fifty, multicoques de 15 mètres de long, devraient être les premiers à entrer dans la baie de Fort-de-France, dans la nuit de lundi à mardi.

Les dernières ETA donnent même trois Ocean Fifty ayant franchi la ligne avant le Maxi Edmond de Rothschild. Le premier d'entre eux pourrait être celui de Sébastien Rogues et Matthieu Souben (Primonial), actuel leader. Encore au loin, les Imoca (bateaux stars du Vendée Globe), emmenés par la paire Thomas Ruyant/Morgan Lagravière (LinkedOut), ne connaîtront pas de dénouement avant la journée de jeudi. Quant aux Class 40 (monocoques de 12 m), la route est encore longue : pas d'arrivée prévue avant le mardi 30 novembre.

Monocoques

Class 40 (12 m)

1. Redman (FRA) à 1.564,2 milles de l'arrivée

(Antoine Carpentier, Pablo Santurde Del Arco)

2. Volvo (BEL) à 17,5 milles du premier

(Jonas Gerckens, Benoit Hantzperg)

3. Crédit Mutuel (FRA) 30,7

(Ian Lipinski, Julien Pulvé)

4. Project Rescue Ocean (FRA) 43,6

(Axel Trehin, Frédéric Denis)

5. Seafrigo - Sogestran (FRA) 48,6

(Cédric Château, Jeremie Mion)

Imoca (18 m)

1. LinkedOut (FRA) à 1.022,9 milles de l'arrivée

(Thomas Ruyant, Morgan Lagravière)

2. Apivia (FRA) à 91,7 milles du premier

(Charlie Dalin, Paul Meilhat)

3. Charal (FRA) 116,1

(Jérémie Beyou, Christopher Pratt)

4. Arkea - Paprec (FRA) 493,5

(Sébastien Simon, Yann Elies)

5. Initiatives-Coeur (GBR) 507,1

(Sam Davies, Nicolas Lunven)

Multicoques

Ocean Fifty (15 m)

1. Primonial (FRA) à 183,6 milles de l'arrivée

(Sébastien Rogues, Matthieu Souben)

2. Koesio (FRA) à 69,7 milles du premier

(Erwan Le Roux, Xavier Macaire)

3. LEYTON (GBR) 82,6

(Sam Goodchild, Aymeric Chappellier)

4. Les P'tits Doudous - The Arch (FRA) 259,7

(Armel Tripon, Benoit Marie)

5. Solidaires En Peloton (FRA) 268,3

(Thibaut Vauchel-Camus, Frédéric Duthil)

Ultime (32 m)

1. Maxi Edmond de Rothschild (FRA) à 431,0 milles de l'arrivée

(Franck Cammas, Charles Caudrelier)

2. Banque Populaire XI (FRA) à 131,9 milles du premier

(Armel Le Cléac'h, Kevin Escoffier)

3. SVR-Lazartigue (FRA) 179,3

(François Gabart, Tom Laperche)

4. Sodebo ultim 3 (FRA) 939,7

(Thomas Coville, Thomas Rouxel)

5. Actual Ultim 3 (FRA) 963,4

(Yves le Blévec, Anthony Marchand)

