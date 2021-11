L'un des deux foils (appendices latéraux) qui permettent au bateau de voler a été endommagé mais les deux marins sont sains et saufs et en sécurité dans le bateau, a indiqué leur équipe et l'organisation de la course. Un diagnostic est en cours pour tenter d'évaluer les dégâts sur le foil tribord du bateau qui fait partie de la classe Ultim (multicoques volants de 32 m).

Encore 2e jeudi soir, Sodebo Ultim 3 est tombé à la 5e et dernière place de la catégorie à 136,3 milles du premier, Maxi Edmond de Rothschild, de Franck Cammas et Charles Caudrelier. Partis dimanche du Havre à destination de la Martinique, les voiliers de tête passaient jeudi à la mi-journée au large de l'île de Madère.

Les organisateurs de cette 15e édition de la course transatlantique autorisent les escales techniques et Coville peut donc choisir de rallier un port pour réparer, selon l'importance des dégâts, puis de repartir en course.

La course comptait au départ 79 bateaux répartis en quatre classes (Ultim, Imoca, Ocean Fifty et Class 40) et trois parcours différents en fonction de la classe. Deux ont déjà abandonnés, tous les deux dans la catégorie Imoca et suite à des démâtages.

