L'aventure commence mardi soir. Thomas Coville et sept membres d'équipage, à bord d'un multicoque géant volant de 32 m (Sodebo Ultim 3), doivent partir au large d'Ouessant en quête du Trophée Jules Verne, le record du tour du monde en équipage et sans escale. L'équipe n'a annoncé que mardi après-midi son intention d'aller chercher les 40 jours et 23 heures de Francis Joyon et ses 5 hommes d'équipage établis en janvier 2017 (Idec Sport), soit le record absolu autour de la planète.

Trophée Jules Verne Un premier Cap et 6 heures d'avance sur le record pour Spindrift 29/01/2019 À 16:32

"Une bonne fenêtre, sur laquelle nous travaillons depuis samedi dernier se présente, ce serait dommage de la rater, a souligné dans un communiqué Jean-Luc Nélias, dédié au routage sur cette aventure. On ne trouve pas toujours de bons créneaux dans le golfe de Gascogne à cette époque de l'année, il faut saisir toutes les opportunités, nous sommes contents de prendre cette fenêtre assez tôt dans la saison et nous sommes confiants."

Le bateau, sorti des chantiers en mars 2019, avait subi des dommages en octobre dernier à la suite d'un choc avec un ofni (objet flottant non identifié) lors d'une navigation d'entraînement. La dérive et le foil tribord du trimaran avaient été abîmés. Le foil est cet appendice latéral qui permet à la coque de sortir de l'eau pour faire filer le bateau à très vive allure (50 noeuds soit plus de 90 km/h) sans qu'il n'y ait plus que les foils en contact avec l'eau (les trimarans sont équipés de deux foils).

Thomas Coville en 2016 (photo AFP) Crédit: AFP

Thomas Coville, qui avait battu le record du tour du monde en solitaire en décembre 2016 (49 jours et 3 heures), mènera cette fois un équipage composé de François Duguet, Sam Goodchild, Corentin Horeau, Martin Keruzoré, François Morvan, Thomas Rouxel et Matthieu Vandame. Un autre bateau "volant", celui tenu par Franck Cammas et Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild), avait projeté de partir mardi soir avant de se raviser et d'envisager un départ jeudi.

Le Trophée Jules Verne consiste à couper la ligne de départ définie par une ligne reliant le phare de Créac'h sur l'île d'Ouessant et le Phare du Cap Lizard, faire le tour du monde en laissant à bâbord le Cap de Bonne Espérance, le Cap Leeuwin et le Cap Horn et recouper la ligne au large d'Ouessant en sens inverse.

Trophée Jules Verne Yann Guichard en quête du record du tour du monde en équipage 15/01/2018 À 14:40