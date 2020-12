Yannick Bestaven (Maître Coq IV) mène toujours la course du Vendée Globe devant Charlie Dalin (Apivia) et Thomas Ruyant, dimanche au classement de 04h00 GMT.

Thomas Ruyant (LinkedOut), opère une remontée spectaculaire et revient sur le podium à la 3e place, après avoir doublé Jean Le Cam (Yes we Cam!).