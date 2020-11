Les deux navigateurs, à la barre de voiliers dernière génération, emmènent la flotte vers les mers du sud dans une descente très lente en raison de l'anticyclone de Sainte-Hélène. En troisième position, Jean Le Cam et son bateau vieux de 13 ans et sans foil (Yes We Cam!), pointe à 345 nm de Dalin (640 km).