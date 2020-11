Maxime Sorel (V And B Mayenne) se trouvait toujours en tête du classement du Vendée Globe, mercredi matin, dans des creux de trois mètres et un vent de sud-ouest dépassant les vingt noeuds (40 km/h).

Nicolas Troussel (Corum L'Epargne) a repris la deuxième place à Benjamin Dutreux (OMIA-Water Family), tandis que Jean Le Cam (Yes we Cam !) conserve la troisième place. "Nous n’avons pas de bateaux à foils, notre idée, c’était d’aller loin du front et de prendre moins de risques" a expliqué Benjamin Dutreux au site officiel de la course.

Le reste de la flotte, dont les principaux favoris, a fait cap plus au nord, et affronte une mer plus grosse et des vents dépassant les 30 noeuds (55 km/h).

Amedeo repart, Tripon s'arrête

Après un début compliqué et des ennuis sur son mât, Fabrice Amedeo a enfin pu repartir des Sables d'Olonne. Le skippeur Newrest-Art & Fenêtres avait dû faire demi-tour dès dimanche et réparer son bateau aux Sables d'Olonne, lieu de départ de la course.

Armel Tripon (L'Occitane) va à son tour devoir amarrer et fait route vers le port de La Corogne, en Espagne. Il avait lui aussi fait le choix du Sud et de longer la côte espagnole mais un hook du J3, une voile à l'avant du navire, a cassé. "La voile est tombée à bord mais elle est récupérable, il y a des travaux à faire" a expliqué la direction de course. Tripon va désormais devoir réparer seul avant de pouvoir reprendre le Vendée Globe.

