Le vainqueur, le Français Jean-Claude Goudon, alias "Tigrou 26120", a mis 69 jours 22 heures et 16 minutes pour faire le tour du globe depuis son salon de Montélier (Drôme). L'Allemand Ronny Jesse (Tournesol II) et le Français Maxime Thomas (Kerjouanno) complètent le podium.

Le jeu est gratuit et disponible sur ordinateur, mobile et tablette. "Le Vendée Globe virtuel regroupe une communauté internationale, il permet de faire découvrir la voile et surtout la course au large à un plus large public", souligne son créateur Philippe Guigné.