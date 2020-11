Thomson, qui participe à son cinquième tour du monde en solitaire et qui avait terminé deuxième lors de la dernière édition, avance assez vite. Au classement de 11h00 GMT, il affichait une vitesse moyenne de 18 noeuds (34 km/h).

Benjamin Dutreux (OMIA-Water Family), à la barre d'un bateau de 2007, est en deuxième position mais se trouve sur une option de route sud alors que Thomson est plus à l'ouest. Sur une route très à l'ouest se trouvent Thomas Ruyant (LinkedOut), troisième, et Charlie Dalin (Apivia), quatrième, les deux skippers maniant des bateaux de dernière génération.

Le constat est bien différent pour Jérémie Beyou (Charal). Le grand favori du Vendée Globe, a fait une croix sur ses chances de victoire après avoir dû faire demi-tour en raison d'une succession d'avaries. "Honnêtement, je me réveille de quatre ans de préparation pour essayer de gagner le Vendée et ça c'est fini", a dit le skipper, âgé de 44 ans, jeudi lors d'une vacation avec le PC de la course autour du monde en solitaire.