Le Gallois Alex Thomson (Hugo Boss) accentue son avance à la tête du Vendée Globe, tandis que le Français Thomas Ruyant (LinkedOut) passe en deuxième position, selon le premier classement publié mardi à 5h. Ruyant a dépassé dans la nuit son compatriote Jean Le Cam (Yes we Cam!) qu'il distance désormais d'environ 10 milles nautiques (18,5 km).

Thomson, à plus de 104 milles de son poursuivant immédiat, et le reste de la flotte s'apprêtent à traverser le fameux Pot-au-Noir, la zone de convergence intertropicale qui s'annonce favorable au Britannique, très aguerri dans l'épreuve du tour du monde en solitaire. La course a enregistré lundi son premier abandon après le démâtage du bateau de Nicolas Troussel (Corum L'Epargne). Contraint de faire demi-tour pour réparer son bateau blessé, l'un des grands favoris Jérémie Beyou (Charal) a quant à lui décidé de repartir en course mardi.