Créé en 1989, le Vendée Globe est une course qui se déroule pendant environ trois mois. Elle a lieu en solitaire, sans escale et sans assistance. Il s'agit de voiliers de classe IMOCA (monocoques de 60 pieds). Le record appartient à Armel Le Cléac'h : en 2016-2017, le skippeur avait bouclé la course en 74 jours, 3 heures 35 minutes et 46 secondes.