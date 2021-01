Alors qu'il peut espérer atteindre l'arrivée dans environ cinq jours, Charlie Dalin (Apivia) conservait seulement d'un cheveu la tête du Vendée Globe, vendredi en fin de journée, en raison du retour, actuellement irrésistible, de Louis Burton (Bureau Vallée 2). Au classement de 18h, ce dernier a une nouvelle fois repris du terrain et ne concède plus que 8,4 milles nautiques (15,5 km) sur le skipper havrais, contre 18,7 nm vendredi midi.

Au cours des dernières 24 heures, Louis Burton a été bien plus rapide que Charlie Dalin et pourrait rapidement passer en tête à mesure qu'il se replace vers l'est. L'Allemand Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) s'accroche à la 3e place, à 66 nm de la tête, un écart resté stable depuis la mi-journée. Un groupe de trois marins compte plus d'une centaine de milles de retard sur le premier, avec dans l'ordre Thomas Ruyant (LinkedOut), Damien Seguin (Groupe Apicil) et Yannick Bestaven (Maître Coq IV).