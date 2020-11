Durant la nuit, les écarts se sont grandement réduits entre les bateaux sans foils, qui avaient opté pour le sud en premier, et qui menaient la course lundi, tels Damien Seguin (Groupe APICIL), Maxime Sorel (V and B - Mayenne), Jean Le Cam (Yes We Cam!) ou Romain Attanasio (PURE-Best Western Hotels & Resort), et les "foilers", revenus à l'ouest. C'est donc Jérémie Beyou qui pour l'instant tient la corde, Jean Le Cam le doyen de l'épreuve le suivant à 2,2 milles nautiques et Damien Seguin pointant à 4,8 milles. Et avec seulement treize miles qui sépare le leader de la dixième Samantha Davies, tout peut encore très vite bouger.