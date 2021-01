Le plus gros danger, ces derniers jours, se nommait donc Burton. Revenu à moins de 10 milles nautiques de Dalin (Apivia) vendredi soir, le skipper de Bureau Vallée a récolté les fruits de sa trajectoire nettement plus à l'ouest que celle de ses concurrents.

Mais comme ses adversaires, à l'approche des Açores, Burton a dû repiquer vers l'est. Et puisque sa stratégie - parcourir plus de chemin, plus vite que le reste de la flotte - l'avait forcé à naviguer à des latitudes plus septentrionales, il est le premier à subir les effets du nouveau front qui se forme. "Je commence à sentir le front qui va nous passer dessus", a affirmé le dauphin de Charlie Dalin samedi matin sur le site de la course.